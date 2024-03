Njeriu i SHBA që lufton narkotikët në nivel ndërkombëtar viziton Këshillin Prokurorial të Kosovës

Këshilli Prokurorial i Kosovës me një komunikatë për media thanë se ata janë kryesuesi i tyre Ardian Hajdaraj së bashku me bashkëpuntorë ka pritur në takim Ndihmës Sekretarin Amerikan për Byronë Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit (INL), z.Todd D. Robinson.

Takimi u mbajt në pallatin e drejtësisë dhe të pranishëm ishin edhe përfaqësues nga ambasada amerikane në Kosovë dhe ata nga sistemi gjyqësor.

Në këtë takim u fol për reformat në drejtësi në vend si dhe moscenimin e pavarësisë së pushtetit gjyqsorë nga askush.

Po ashtu u fol edhe për luftën kundër korrupsionit dhe nevojën për strukturimin e kuadrit ligjor që lufton trafikimin e narkotiëve konform standardeve europiane, mbështetur në llogaridhënje dhe transparencë.

Njoftimi i plotë:

Kryesuesi Hajdaraj, pjesë e delegacionit që takoi Ndihmës Sekretarin Amerikan për Byronë Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit (INL), z.Todd D. Robinson

Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, z.Ardian Hajdaraj, së bashku me Zëvendës Kryesuesen znj.Jehona Grantolli dhe Kryeprokurorin e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, z.Blerim Isufaj dhe Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë, z.Zejnulla Gashi, ishte pjesë e delegacionit të përbashkët të sistemit të drejtësisë që priti në takim Ndihmës Sekretarin Amerikan për Byronë Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit (INL), z.Todd D. Robinson.

Në Pallatin e Drejtësisë, ku u zhvillua takimi i sotëm ishin të pranishëm përfaqësuesit nga Ambasada Amerikane në Prishtinë dhe përfaqësues të sistemit gjyqësor.

Me këtë rast, zyrtarët e lartë të institucioneve të drejtësisë diskutuan me Ndihmëssekretarin Robinson për reformat e sundimit të ligjit në Kosovë, me ç’rast u prezantuan edhe kërkesat e përfaqësuesve të sistemit prokurorial dhe atij gjyqësor, përfshirë respektimin e ndarjes së pushteteve dhe moscenimin e pavarësisë dhe profesionalizmit të institucioneve të drejtësisë në Kosovë.

Ndër temat e tjera që u diskutuan, ishin edhe përballja me sfidat e korrupsionit dhe nevoja për reforma ligjore për të luftuar trafikimin me narkotikë, duke zbatuar standardet dhe praktikat evropiane, si dhe duke ngritur llogaridhënien, efikasitetin dhe transparencën publike.

Në fjalën e tij, Ndihmëssekretari Robinson, nënvizoi rolin dhe rëndësinë e bashkëpunimit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës, duke kërkuar angazhim të shtuar për forcimin e sundimit të ligjit dhe avancimin e shtetit të së drejtës në Kosovë./Lajmi.net