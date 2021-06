Njeriu i Kurtit në SHBA: Amerika të mos përzihet në punët e brendshme të Kosovës

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Philip Kosnett, ditë më parë ka thënë se SHBA-ja beson që Kosova ka detyrim themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe dhe se historia s’ka filluar me krijimin e Qeverisë Kurti. Një deklaratë e tillë e Kosnett ka nxitur reagime të shumta, derisa vetë Kurti në kundërpërgjigje, ka insistuar se Kosova s’mund të themelojë Asociacion njëetnik.

E pas kësaj deklarate ka reaguar edhe Admir Molla, i cili është pjesë e komunitetit shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e që nga publikimet në rrjete sociale shihet që ka kontakte dhe afërsi me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin.

Molla ka udhëzuar Ambasadorin Kosnett që të mos përzihet në punët e brendshme të Kosovës.

“Amerikanë s’jetojnë në Kosovë. Shumica e tyre kurrë s’kanë dëgjuar për Kosovën. Ambasadori i SHBA-së nuk duhet ta përfshijë veten e tij në punët e brendshme të Kosovës. Secili vend ka të drejtë për sovranitetin e vet pavarësisht madhësisë. Franca e ka çliruar Amerikën, por a është SHBA-ja gjithmonë borgjlike? Jo.”, ka shkruar Molla.

Molla thotë se kjo çështje shkon përtej kryeministrit Kurti dhe ambasadorit Kosnett. Ai thotë se në shoqërinë kosovare ndryshe vlerësohesh nëse e ke emrin Andreë dhe ndryshe nëse e ke Admir.

I met with @albinkurti, the new PM of Kosova, earlier in the month. We discussed the role Albanian-Americans are going to play in the new govt & how we can deepen relations between the US & Kosova. I look forward to being a bridge between my home & ancestral home. Congrats! pic.twitter.com/Gqxb3dVujd — Admir Molla (@AdmirMolla) March 22, 2021

Ndërkohë në shumë postime, Molla nuk e fsheh simpatinë e tij për Albin Kurtin.