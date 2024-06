Njeriu i Biden: Na është premtuar që Radoiçiq do të përballet me ligjin në Serbi Ndihmës Sekretari amerikan i Shtetit, James O’Brien, tha se Serbia ka premtuar se Milan Radoiçiq do të përballet me ligjin lidhur me ngjarjet e shtatorit në Banjskë të Zveçanit. Radoiçiq ka marrë përgjegjësinë për sulmin e armatosur nga një grup serbësh ndaj Policisë së Kosovës, që vranë një zyrtar policor. Gjatë këmbimit të zjarrit më…