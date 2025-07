“Njëri s’po e tregon të vërtetën”– Brahimaj thotë se ka pasur takime të fshehta Kurti–Limaj Ngërçi politik në vend po thellohet gjithnjë e më shumë dhe, sipas deputetit të AAK-së, Lahi Brahimaj, edhe nëse mbahen edhe 51 seanca tjera për konstituimin e Kuvendit nuk sjell asnjë zgjidhje. “Edhe sikur të shkonin 51 seanca të tjera me këtë frymë, nuk do të kishte zgjidhje. Zoti Kurti është barrikaduar me Albulena Haxhiun,…