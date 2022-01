Njëri nga udhëtarët e autobusit që u rrotullua në Serbi, akuzon shoferin: Nuk la kë pa e tejkaluar!

Ai tha se shoferi i cili po voziste autobusin në fjalë, nuk la kë pa e tejkaluar dhe se kjo ishte arsyeja që çoi më pas deri tek aksidenti.

Taulant Thaçi në publikimin e tij në Facebook tha se para aksidentit, shoferi nuk la automjet pa tejkaluar dhe në rastin e fundit ishte duke tejkaluar kamionin që bënte pastrimin e borës, por që nuk e arriti, transmeton lajmi.net.

Postimi i plotë pa ndërhyrje:

Fal zotit shpetuam,pasi te gjitha gazetat than se aksidenti u be shkaku i rruges se pa pastruar per ta larguar fajin nga kompanija apo shoferi desha te tregoj sakt si pjestar i autobusit qe isha ulur para dhe e pash te gjith ngjarjen,shoferi nuk la automjet pa kaluar automjet apo kamijon dhe ne rasitn e fundit ishte duke e tejkaluar kamijonin i cili bente pastrimin e rruges po qe nuk arriti,media mos genjeni ju lutem dhe mos e shperndani lajmin aq shpejt ne keto raste sepse ka dikush qe merzitet nga mos arritja e lajmrimit se a jan gjall apo jo dhe mos e mbroni askend por tregoni te verteten ju kisha lut ta shperndani Respekt.