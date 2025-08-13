Njëri i lënduar, tjetri i plagosur – Çka ndodhi me Mefail Shkodrën dhe djemtë e tij në rastin ku u vranë tre persona në Gjilan?

Kanë dalë disa pamje që tregojnë që pos tre personave që humbën jetën në Gjilan, edhe dy djemtë e Mefail Shkodra kanë pësuar nga përleshja. Pamjet që i ka siguruar Insajderi tregojnë se i biri i Mefail Shkodrës, Engjell Shkodra është i plagosur me armë zjarri. Ai ka plagën ne njërin krah, por ende nuk…

Lajme

13/08/2025 22:24

Kanë dalë disa pamje që tregojnë që pos tre personave që humbën jetën në Gjilan, edhe dy djemtë e Mefail Shkodra kanë pësuar nga përleshja.

Pamjet që i ka siguruar Insajderi tregojnë se i biri i Mefail Shkodrës, Engjell Shkodra është i plagosur me armë zjarri. Ai ka plagën ne njërin krah, por ende nuk dihet kush e shkaktoi këtë plagë.

 

I biri i tij tjetër, Edonis Shkodra ka goditje në pjesën e prapme të kokës, dhe jo vetëm.

Mefail Shkodra me të bijtë janë në kërkim nga Policia.

YouTube player

Artikuj të ngjashëm

August 13, 2025

Lahi Brahimaj e quajti “të pabesë”, Limaj i përgjigjet: Qytetari i...

Lajme të fundit

Lahi Brahimaj e quajti “të pabesë”, Limaj i...

​VAR mund të vendosë për kartonët e verdhë...

VV, PDK, LDK e AAK garojnë në një...

LDK prezanton listën me 39 kandidatë për Asamblenë Komunale në Gjilan