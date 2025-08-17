Njerëzit e Vuçiq tërheqin zvarrë të riun dhe e godasin shkop
Brutaliteti i regjimit në Beograd ndaj protestuesve sa vjen e po rritet në kohën kur kreu i shtetit Aleksandar Vuçiq paralajmëron ndërhyrjen e ashpër të shtetit pas protestave në shumë qytete të Serbisë, të cilat po mbahen pas shembjes së një tende hekurudhore më 1 nëntor 2024 në Novi Sad, ku gjetën vdekjen 16 persona.
Një video nga Serbia është postuar në rrjetet sociale që tregon njerëz të afërt me shtetin serb duke zvarritur një të ri, dhe më pas njëri prej tyre e godet me shkop në shpinë.
Rasti ka ndodhur në kryqëzimin e Resavska dhe Nemanjina në Beograd, gjatë një proteste të premten, transmeton KosovaPress.
Rrahja ndodh jo shumë larg pjesëtarëve të policisë, dhe njerëzit që përdorën dhunë janë anëtarë të Njësisë së Sigurisë për Persona dhe Objekte të Caktuara (JZO). Njësia drejtohet nga komandanti Marko Kricak, i cili vetë është filmuar duke vrapuar pas qytetarëve me një shkop teleskopi në dorë ditët e fundit.
Që nga fillimi i protestave studentore në Serbi, anëtarët e JZO-së kanë qenë më shpesh në rrugë, ku arrestojnë dhe rrahin studentët, sipas mediave serbe.
Në muajt e fundit, anëtarët e kësaj njësie shpesh janë përballur me akuza se veprimet e tyre shkojnë përtej ligjit.