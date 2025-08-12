“Njërën e kam pasur si motër, dy i kam pas shoqe shumë të mira” – rrëfimi tronditës i 13-vjeçares nga Gjilani që u rrah nga bashkëmoshataret
13 vjeçarja nga Gjilani, cila ishte viktimë e një dhune fizike nga një grup i bashkëmoshatareve të saja, ka rrëfyer për “Piranjat” momentet e tmerrit që përjetoi.
Ajo së bashku me dëshmitare treguan detaje tronditëse të asaj që ndodhi.
Sipas rrëfimit të viktimës, ajo ishte ftuar nga disa vajza që i njihte si shoqe për një takim, por përfundoi duke u përballur me dhunë dhe kërcënime serioze për jetën.
“Rrugës ma kanë ba që në mahall të vet janë tum prit mem rreh, veç sa mem shti me shku te shtëpia e braktistë. Njërën nuk e kam njoft, njërën e kam pasur si motër, dy i kam pas shoqe shumë të mira. Njëra ka bërë video, katër kanë shpreh dhunë, njëra veç ka nejt”, tha ajo.