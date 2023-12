Njëherë me Albën, pastaj me Albyn e tash me Kaderin – a po përdor strategji Lumi në BB VIP Kosova Qëndrimi i Lumbardh Salihut në reality show-un ‘Big Brother VIP Kosova 2’ është karakterizuar me flirtime të shumta nga ana e tij me disa nga banoret. Së fundmi ai është treguar i afërt me Kaderin dhe duket se ka pëlqim me tyre, transmeton lajmi.net. Megjithatë, a është kjo pjesë e një strategjie? Kjo është analiza…