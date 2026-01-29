Një zyrtare e ambasadës amerikane viziton Manastirin e Deçanit, dëgjon shqetësimet e riafirmon mbështetjen

Këshilltarja për politikë e ekonomi në ambasadën amerikane në vend, Amy Reichert, ka vizituar Manastirin e Deçanit. Atje u prit nga kleriku i manastirit nga i cili dëgjoi shqetësimet e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, ndërsa i riafirmoi mbështetjen amerikane për lirinë fetare e bashkëjetesën mes komuniteteve në Kosovë. “Gjithmonë kënaqësi të vizitosh Manastirin e…

Lajme

29/01/2026 16:15

Këshilltarja për politikë e ekonomi në ambasadën amerikane në vend, Amy Reichert, ka vizituar Manastirin e Deçanit.

Atje u prit nga kleriku i manastirit nga i cili dëgjoi shqetësimet e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, ndërsa i riafirmoi mbështetjen amerikane për lirinë fetare e bashkëjetesën mes komuniteteve në Kosovë.

“Gjithmonë kënaqësi të vizitosh Manastirin e Deçanit — një vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Këshilltarja jonë Politike-Ekonomike Amy Reichert vizitoi dhe u takua me Atin Sava për të mësuar më shumë rreth historisë së këtij vendi të jashtëzakonshëm të trashëgimisë kulturore dhe për të dëgjuar shqetësimet e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë. Ajo riafirmoi mbështetjen e fortë të Shteteve të Bashkuara për lirinë fetare dhe bashkëjetesën paqësore për të gjitha komunitetet në Kosovë”, tha ambasada në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

January 29, 2026

Çitaku reagon ashpër ndaj ligjëratës së Gjykatës Speciale në shkollë: Përpjekje...

January 29, 2026

Hasani për zgjedhjen e Rashiqit nënkryetar të Kuvendit: Shkelje brutale dhe...

Lajme të fundit

Çitaku reagon ashpër ndaj ligjëratës së Gjykatës Speciale...

Hasani për zgjedhjen e Rashiqit nënkryetar të Kuvendit:...

Kolo Muani i hapur vetëm për Juventusin – presion mbi Tottenhamin

Rinumërohen 90 për qind e votave