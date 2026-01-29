Një zyrtare e ambasadës amerikane viziton Manastirin e Deçanit, dëgjon shqetësimet e riafirmon mbështetjen
Këshilltarja për politikë e ekonomi në ambasadën amerikane në vend, Amy Reichert, ka vizituar Manastirin e Deçanit.
Atje u prit nga kleriku i manastirit nga i cili dëgjoi shqetësimet e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, ndërsa i riafirmoi mbështetjen amerikane për lirinë fetare e bashkëjetesën mes komuniteteve në Kosovë.
“Gjithmonë kënaqësi të vizitosh Manastirin e Deçanit — një vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. Këshilltarja jonë Politike-Ekonomike Amy Reichert vizitoi dhe u takua me Atin Sava për të mësuar më shumë rreth historisë së këtij vendi të jashtëzakonshëm të trashëgimisë kulturore dhe për të dëgjuar shqetësimet e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë. Ajo riafirmoi mbështetjen e fortë të Shteteve të Bashkuara për lirinë fetare dhe bashkëjetesën paqësore për të gjitha komunitetet në Kosovë”, tha ambasada në njoftim.