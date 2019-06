Një vjeçari, Harun Brahimi ka nevojë për ndihmën tuaj, vuan nga një sëmundje e rrallë

Haruni tani është në fazën ekstreme të sëmundjes, dhe kanë nevojë për ndihmën, kështu ka thënë babai i tij, Rrustem Brahimi, përcjell lajmi.net

“Haruni është diagnostikuar me Hipotoni – SPINALE MUSKEL ATROFI një sëmundje shume e rrallë gjenetike që shkaktohet nga shkëputja e kromozomeve në gjenin SMN1 TIP 1 dhe SMN2 TIP 1. Kjo ndryshe njihet edhe si fëmijët me SMA”, ka thënë ai.

Kjo është kërkesa e plotë e babait të Harunit:

KËRKESË PËR NDIHMË

Përshëndetje të gjithë ju që e lexoni këtë shkrim. Jam Rrustem Brahimi dhe kam nevoj për ndihmën e secilit që mundet me më ndihmu rreth djalit tim Harun Brahimi, i lindur me 06.10.2018.

Haruni është diagnostifikuar me Hipotoni – SPINALE MUSKEL ATROFI një semundje shume e rrall gjenetike që shkaktohët nga shkeputja e kromozoneve në gjenin SMN1 TIP 1 dhe SMN2 TIP 1. Kjo ndryshe njihet edhe si femijet me SMA. Ilaqi për këtë sëmundje është zbuluar para dy viteve. Ne jemi me shumë vones për Harunin, me semundjën me të cilën po përballet djali im.

Haruni tani është në fazen ekstreme të sëmundjës, dhe kemi nevoj për ndihmën tuaj.

-Terapia qe duhet te aplikohet eshte SPINRAZA

Ndihma juaj mund të jetë në këto forma:

1. Duke bërë lutje tek Allahu për shërimin e Harunit.

2. Dhe duke e shpërnda kërkesën time për ndihmë.

3. Duke donuar para në konton për grumbullimin e fondeve për shërim.

4. Duke na ndihmuar për të gjetë ndonjë spital GENETIK në europ që merrët me këtë problem të Harunit.

Banka BKT

Rrustem Bedri Brahimi

Nr. i leternjoftimi: 1171029216

Nr. i xhirollogaris: 1901468167321127

IBAN: XK05

SËIFT CODE: NCBAXKPR

KONTAKTI : +38345699772 . /Lajmi.net/