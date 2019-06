Një vit nga publikimi i këngës “Columbiana”, Tayna: Populli të bën, populli të rrëzon

Tayna një vit më parë ka publikuar këngën “Columbiana”, në duet me Don Phenom, shkruan lajmi.net.

Ky projekt ia hapi dyert e suksesit rep-artistes, e cila me të mori 42 milionë klikime në YouTube, për të vazhduar me shumë hite tjera.

Përmes një statusi, Tayna ka falënderuar fansat për përkrahjen si dhe bashkëpunëtorët e saj, po ashtu paralajmëroi diçka të re.

“Sot 1 vjet eshte publiku “Columbiana” ku nisi gjithcka.Ka qene ni vit plot suksese e sfida edhe ni fillim i ri n‘jeten tem.Populli t‘bon e populli t‘rrzon,kshtu qe faleminderit shume krejt juve qe m‘keni pru ktu ku jom e qe ju kan pelqy kongt e mia edhe per dashnin e madhe qe ma jepni akoma.Faleminderit edhe familjes tem t‘dyt @cricket.music @riinorhykolli@djdust edhe gjithashtu @donphenomofficialpage qe osht day one❤️ Se shpejti do te digjet vera per here te dyte 🔥”, ka shkruar Tayna. /Lajmi.net/