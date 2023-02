Një vit nga lufta në Ukrainë, Arsenali bën kapiten Zinchenkon

Klubi ‘Topçinjë’ këtë vendim e mori duke u solidarizuar me shtetin e Ukrainës, pasi dje u bën një vjet që nga shpërthimi i luftës atje, shkruan Lajmi.net

“Alex Zinchenko është kapiteni ynë sot, si shenjë respekti dhe dashuronë për përvjetorin e parë të konfliktit në Ukrainë”, shkruhet në deklaratën e klubit

Mbrojtësi anësor ka luajtur më shumë se 50 paraqitje me Kombëtaren e Ukrainës. Pas shpërthimit të luftës atje, Zinchenko ka qenë shumë i lidhur emocionalisht, ku në shumë raste e kemi parë me lot në sy pas golave të shënuar apo fitoreve të arritura.

Ndeshja mes Arsenalit dhe Leicester Cityt zhvillohet sot nga ora 16:00 në stadiumin “King Power’./Lajmi.net/

