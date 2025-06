Një veturë me targa të Kosovës aksidentohet në Rubik të Shqipërisë Një aksident mes dy veturave njëra me targa të Kosovës ka ndodhur në Rubik të Shqipërisë. Sipas disa pamjeve shihet se njëra prej veturave është me targa të Kosovës. Poashtu, në vendin e ngjarjes shihet se ka dalë edhe Policia e Shtetit.