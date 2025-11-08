Një tubim, afër materialit zgjedhor, raportohet se po mbahet në Bajgorë të Mitrovicës – në këtë vend u pa duke shkuar eskorta e kryeministrit Kurti
Një tubim i pa lajmëruar dhe i kundërligjshëm po mbahet në Bajgorë.
Çudia është se ky tubim po mbahet pikërisht në vendin ku po ruhet materiali zgjedhor.
Madje, për më tepër, ky tubim nuk është lajmëruar as në Policinë e Kosovës.
Sipas ligjit në fuqi, rreptësisht është e ndaluar të ketë aktivitet politik në vendin ku ruhet materiali zgjedhor dhe në vendvotime.
Mediumi lokal “Jepi Zë” pak më parë lajmëroi se në Bajgorë është parë duke shkuar eskorta e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti. Nuk dihet nëse ai është pjesë e këtij tubimi.
Lajmi.net ka kontaktuar Policinë, por deri më tani nuk ka marr ndonjë përgjigje.