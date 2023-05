Një tren mallrash doli nga shinat në Rusi, dyshohet për sabotim

Në njoftimin për shtyp të kompanisë thuhet se shkak i aksidentit ka qenë “ndërhyrja e paautorizuar”. Të hënën, në të njëjtin rajon, një tren gjithashtu doli nga shinat pas shpërthimit, tha guvernatori i rajonit Bryansk, i cili kufizohet me Bjellorusinë dhe Ukrainën.

Zyrtarët rusë thonë se grupet e sabotimit pro-ukrainas kanë kryer sulme të shumta të kësaj natyre që kur Rusia pushtoi Ukrainën në shkurt të vitit 2022. “Një pajisje shpërthyese e paidentifikuar shpërtheu pranë stacionit hekurudhor Snezhetskaya. Nuk ka viktima,” tha Guvernatori i Rajonit Bryansk, Aleksander Bogomaz në Telegram.

The “rail partisans” sabotaged the Bryansk region again

Three explosions occurred on the railroad tracks near Snezhetskaya station in the Bryansk region. Several wagons of a freight train derailed and overturned. pic.twitter.com/ubMNrCxGtm

