Një top tjetër do të përdoret në gjysmëfinalet dhe finalen e Euro 2024 – arsyeja është mjaft e veçantë

Nga 24 ekipe pjesëmarrëse sa ishin në fillim tani kanë mbetur vetëm katër, dhe ato do të shkojnë kokë më kokë në gjysmëfinale për një vend në finale.

Anglia e siguroi vendin e tyre në gjysmëfinale pas fitores në penallti ndaj Zvicrës, para se Holanda me rikthim ta mposht Turqinë me rezultat 2-1. Në të njëjtën mënyrë si Anglia kualifikimin e siguroi edhe Franca ndaj Portugalisë duke fituar pas ekzekutimit të penalltive.

Spanja e eliminoi nikoqirin Gjermaninë, falë një goli të Mikel Merinos në minutën e 119-të i cili theu zemrat e tifozëve gjermanë.

Përkundër faktit që shteti nikoqir nuk do të jetë më pjesë e kësaj gare, ata do jenë të përfaqësuar në gjysmëfinale dhe finale. Kjo për shkak se Adidas dhe UEFA kanë prezantuar një top të ri i cili do të përdoret në tri ndeshjet e fundit të kësaj gare.

Topi ‘FUSSBALLLIEBE FINALE’ është një version i rifreskuar i topit i cili është përdorur më herët gjatë kësaj gare, ku dominon ngjyra e zezë ndërsa ka disa pika të kuqe dhe ari që përfaqësojnë ngjyrat e Gjermanisë.

Megjithatë, për fazën finale të Euro 2024, baza e bardhë e topit është zëvendësuar me argjendin që bie në sy, që përfaqëson trofeun për të cilin po luftojnë katër skuadrat.

Adidas thotë se ngjyra e argjendtë është zhvilluar dhe testuar posaçërisht me atletët për t’u siguruar që ajo të dallohet në fushë pa reflektuar dritën nga sipërfaqja.

Për herë të parë në historinë e Euro-s, topi i përdorur në gjysmëfinale dhe finale do të ketë teknologjinë Connected Ball që u jep të dhëna precize zyrtarëve të ndeshjeve në kohë reale.

Të dhënat e pozicionimit të lojtarëve në fushë së bashku me ndihmën e Inteligjencës Artificiale (IA) kontribuojnë në teknologjinë gjysmë të automatizuar të pozitës jashtë loje. /Telegrafi

The Euro 2024 ball for the semi-finals and final has been revealed, inspired by the national colours of Germany and the silverware the final four teams are competing for 🙌⚽ pic.twitter.com/NFo8sjPONa

— Sky Sports Football (@SkyFootball) July 7, 2024