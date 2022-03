Një tjetër rast dhune në familje, arrestohet i dyshuari në Shtime

“Stacioni policor në Shtime nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Ferizaj, sot ,datë 20.03.2022 rreth orës 11:00 ka pranuar një informacion se në rrugën ” 14 Dhjetori” në Shtime është në rast i dhunës në fsmilje. Në lidhje me këtë policia menjëherë i ka marr veprimet e nevojshme dha ka arrestuar personin me inicialet L.V (M.K) i moshës 32 vjeçar , i cili në vazhdimësi i kishte shkaktuar dhunë psiçike bashkëshortes së tij me inicialet A.V (F/K) e moshës 27 vjeçare. Në lidhje me këtë është njoftuar Qendra për Punë Sociale dhe Mbrojtësi i Viktimave.”, thuhet në njoftimin për media, transmeton lajmi.net.