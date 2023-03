Një tjetër pauzë në Ohër, ndalet për pak takimi Kurti – Vuçiq, pritet paraqitje e Borrellit para gazetarëve

Një tjetër pauzë raportohet të jetë regjistruar në Ohër në këto momente.

Të paktën kështu raporton Radio Evropa e Lirë duke u thirrur në burimet e veta, përcjell lajmi.net.

Kjo është pauza e dytë pas asaj që ngjau rreth orës 16:45, që në fakt zgjati më shumë se 60 minuta.

Ekipi ynë që po qëndron në vendngjarje është në sallë të konferencave, aty ku për çdo çast pritet paraqitja e shefit të diplomacisë evropiane, Josep Borrell.

Kujtojmë ndërkaq se në një konferencë tjetër, të mbajtur rreth orës 15:00, zëdhënësi i Bashkimit Evropian, Peter Stano e bëri të qartë se nuk do të jepen detaje rreth asaj që po diskutohet.

“Në fund të takimit të ditës së sotme ai do të dalë para mediave, nuk e dijmë kohën, por do t’ju informoj përmes kolegëve këtu. Me dialogun siç jemi mësuar nuk e dijmë se kur do të përfundojë, por shpresojmë që ky takim do të përfundojë dikur pasdite apo në mbrëmje.” – kishte thënë ai.