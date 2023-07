Një tjetër lojtar nga Premier League po shkon në Lindjen e Mesme, arrin marrëveshje me klubin e ri

Ashtu siç raporton “talkSPORT”, sulmuesi spanjoll tashmë ka arritur marrëveshje me ekipin nga Katari, Al Rayyan, shkruan Lajmi.net

Skuadra nga Lindja e Mesme do të paguaj plotë 3 milionë euro për kartonin e futbollistit, që ka kontratë me ekipin anglez deri në vitin 2024.

32-vjeçari sezonin e kaluar zhvilloi 35 ndeshje në të gjitha garat me Leeds United, shënoi 15 gola dhe bëri dy asiste./Lajmi.net/

