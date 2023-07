Një tjetër lojtar nga Premier League në Arabinë Saudite, arrin marrëveshje me Al Nassr

Ashtu siç raporton gazetari italian Fabrizio Romano tashmë është arritur marrëveshje dhe futbollisti pritet t’i bashkohet klubit arab, shkruan Lajmi.net

Mësohet se skuadra e Manchester Unitedit do t’i përfitojë plotë 4 milionë euro nga shitja e futbollistit.

Kurse paga për futbollistin pritet të jetë 7 milionë euro në sezon, plus bonuse./Lajmi.net/

EXCL: Alex Telles to Al Nassr, done deal and here we go! Agreement ready after deal revealed earlier today 🟡🔵🇸🇦

Understand Manchester United will receive £4m fixed fee plus add-ons.

Told salary will be 7m net per season plus add-ons.

Exclusive story confirmed. 🔴✔️

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023