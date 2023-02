Një telefonatë nga Eriksson, Albert Bunjaki rikthehet si trajner: Kemi objektiva të mëdha Ish-reprezentuesi i Kombëtares së Kosovës, Albert Bunjaki ka filluar një aventurë të re në shtetin e Suedisë. Para disa ditë ai është emëruar trajner i skuadrës, IF Karlstad – e cila bën gara në divizionin e tretë “Ettan Norra”. Lajmi.net ka realizuar një intervistë me trajnerin kosovar në lidhje me objektivat që ka kjo skuadër,…