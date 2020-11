Një studim sugjeron se femrat janë më të lumtura me burra më të rinjë

Shumica e femrave janë të martuara me dikë që është rreth 1-3 vjet më i vjetër se ato, shkruan “BrightSide”.

Mirëpo ky studim thotë se ato që janë të martuara me burra më të rinjë janë shumë më të lumtura, transmeton lajmi.net.

Edhe pse fermat rriten me mendimin se ato janë më të pjekura se meshkujt, prandaj ato duhet të jenë më të reja, kjo nuk do të thotë se ato do të jenë më të lumtura.

Rreth 200 femra që janë në lidhje janë anketuar, duke përfshirë femra që kanë të dashur më të ri, më të vjetër ose moshatarë me to.

Një dallim prej 10 vjetësh është ideal për një lidhje që të jenë të dy partnerët sa më të lumtur.

Këto lidhje gjithashtu i bëjnë femrat të ndjehen më dominante dhe kjo është një prej arsyeve që ato përpiqen të tregohen më të buta me mashkullin.

Edhe burrat janë shumë të kënaqur kur ata arrijnë të përmbushin nevojat e një gruaje më të vjetër se ata.

Disa nga ekspertët që ndërmorrën këtë anketim, mendojnë se çiftet e tilla gjithashtu do ishin prindër më të mirë. /Lajmi.net/