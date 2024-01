Një shtetas serb arrestohet për vjedhje në Prishtinë Një shtetas serb është arrestuar në Prishtinë, pasi i njëjti dyshohet të ketë kryer vjedhje në dhjetor të vitit të kaluar. Pas intervistimit i njëjti është dërguar në mbajtje. “Rr. Lidhja e Prizrenit, Prishtinë 24.12.2023-15:00. Lidhur me rastin me 30.01.2024 është arrestuar i dyshuari mashkull shtetas i Serbisë, dhe i njëjti pas intervistimit me vendim…