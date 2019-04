Një shofere si Dua Lipa, ja kush po e shoqëron në makinë

Dua Lipa po shoqërohet në makinë nga një person shumë i rëndësishëm për të.

Këngëtarja Dua Lipa vazhdon të jetë emri më i komentuar në botën e shoubizin vendor dhe atij ndërkombëtar, shkruan lajmi.net.

Dua, njihet si një person shumë i afërt me fansat e shumicën e kohës përveç me të dashurin e saj e kalon edhe me familjarët e ngushtë.

Së fundmi nëna e saj e ka publikuar një vidoe ku shihet nën shoqërimin e Duas e cila po e nget mjaft me profesionalizëm makinën.

Ndryshe ajo po shijon suksesin e projekteve të cilat tashmë janë shndërruar në hite e po punon për albumin e ri i cili po ia marr shumicën e kohës në studio./Lajmi.net/