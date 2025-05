Një shkollë private në Kosovë raportohet të mos ketë pranuar të regjistrojë një fëmijë me sindromën Down Një fëmijë raportohet të mos jetë pranuar në një shkollë private në Kosovë, duke refuzuar regjistrimin e tij për shkak të Sindromës Down. Për këtë reagim ka bërë edhe Burim Sopa, prindi i vajzës, Nisa. Ai e ka cilësuar këtë qasje diskriminuese dhe përjashtuese duke theksuar se është e papranueshme në një shoqëri që synon…