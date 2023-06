Një rrugë e dy punë: Perez udhëton në Francë për dasmën e Courtois, synon ta mbyll edhe çështjen Mbappe Një vit pas ecurisë së pabesueshme që përfundoi me qëndrimin e Mbappe në Paris me një kontratë joreale, emri i yllit francez është ende më i nxehtë në tregun e transferimeve të këtij viti me Real Madridin gati për lëvizjen e madhe. Ndonëse prej disa javësh nga ana e “merengëve” ata mohuan zërat përkatës, tashmë…