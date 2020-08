Një punëtor bie nga ndërtesa, derisa ishte duke punuar në Prishtinë

Ngjarja ka ndodhur sot rreth orës 17:00 në rrugën “Fehmi Agani” në Prishtinë.

Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Daut Hoxha.

“Me datë 24.08.2020 rreth orës 17:10 policia ka pranuar informacionin për një person të lënduar në Rr.Fehmi Agani në Prishtinë. Ne vendngjarje kanë dal njesitet policore të stacionit Qendra. Është njoftuar ndihma e shpejte, si dhe inspektoret e punës. Lidhur me rastin janë duke u marre njësitet kompetente për të sqaruar detajet tjera dhe për çdo gjë do të njoftoheni me kohë”, ka thënë Hoxha. /Lajmi.net/