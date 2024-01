Një polic i rënë hero, ushtarë të KFOR-it të lënduar rëndë e gazetarë të penguar – si u përgjak veriu i brishtë në vitin 2023

Ndonëse një vit më parë ishin barrikadat e shok bombat metodat përmes së cilave nxitej destabilizimi në veriun e banuar me shumicë serbe, në vitin 2023 dhuna në këtë zonë pati për pasojë disa të vdekur e disa të lënduar rëndë.

Por këtë përmbledhje do ta nisim kronologjikisht, duke filluar me protestat që pasuan zgjedhjet në katër komunat veriore, shkruan lajmi.net.

Serbët lokalë kundërshtojnë hyrjen në objekte komunale të kryetarëve të zgjedhur, ushtarë, policë e gazetarë të lënduar

Zgjedhjet e 23 prillit në të cilën për herë të parë në komunat veriore u zgjodhën kryetarë shqiptarë, nxitën reagimin e serbëve lokalë.

Ata kundërshtuan hyrjen në ndërtesa të kryetarëve të zgjedhur, përmes një serie protestash që nisën menjëherë pas betimit të kryetarëve.

Megjithatë kryetarët hynë nëpër objekte me asistimin e policisë.

Në protestat që u përshkallëzuan në fund të majit, të lënduar mbetën 30 ushtarë të KFOR-it: 19 ushtarë hungarezë dhe italianë.

3 ushtarë hungarez u plagosën me armë zjarri. Dy prej tyre, u nevojit t’iu amputohet këmba. Të tjerët pësuan fraktura të gjymtyrëve e djegie nga mjetet shpërthyese të improvizuara.

Gjatë këtyre protestave u sulmuan edhe shumë gazetarë dhe policë, në anën tjetër shumë vetura u dogjën, shkruan lajmi.net.

Organizatorët e këtyre protestave u arrestuan por pothuajse të gjithë u liruan në këmbim të një dorëzanie.

Kidnapimi i tre policëve

Më 14 qershor, gjatë një patrullimi në vendin e quajtur Tresave/Bare, në vijën kufitare në veri të Kosovës, tre policë të Kosovës u kidnapuan nga forcat e maskuara të Serbisë

“Pa asnjë dyshim, zyrtarët tanë policorë kanë qenë të vendosur thellë brenda territorit të Republikës së Kosovës, në pikë kontroll statik, duke kryer detyrat e tyre të rregullta”, shkruante ministri Sveçla në Facebook.

Bëhej fjalë për tre zyrtarët policorë kufitar, Rifat Zeka, Beqir Sefi dhe Mustafë Shema.

Drejtësia në Serbi i ngarkoi tre policët me veprën penale: prodhim, posedim, mbajtje dhe trafikim i paligjshëm i armëve dhe lëndëve plasëse.

Për Serbinë, policët kur u arrestuan ishin në fshatin Gnjillica në afërsi të Rashkës dhe ishin të armatosur deri në dhëmbë.

Kryeministri Kurti thoshte se ky arrestim ishte bërë në shenjë hakmarrje pas arrestimit të mafiozit Millun Millenkoviq, një ditë më parë, si njëri prej të dyshuarve kryesorë për organizimin e protestës së 29 majit, shkruan lajmi.net.

Vetëm një ditë më pas ShBA-ja kërkoi lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të tre zyrtarëve doganorë.

Policët e Kosovës u liruan në procedurë të rregullt më 26 qershor. Atyre megjithatë iu konfirmua aktakuza nga organet në Serbi.

Si ndodhi dhe çka ndodhi më 24 shtator

Gjithçka nisi pasi policia në ora 2 pas mesnatës, mori një informatë se dy kamionë të rëndë kishin bllokuar hyrjen e këtij fshati.

Tre njësite të policisë të cilët iu përgjigjën kësaj thirrjeje, me të mbërritur në këtë fshat nisën shkëmbimin e zjarrit me sulmuesit e armatosur, të cilët ishin fshehur në Manastirin e Banjskës. Në këtë manastir kishte edhe 43 pelegrinë të cilët planifikonin ta kalonin natën aty për të udhëtuar më pas në manastirin e Rashkës. Të njëjtit raportuan se gjatë shkëmbimit të zjarrit ishin vjedhur nga terroristët.

Rreshteri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku u vra gjatë aksionit, pasi një minë kundër këmbësorisë u detonua nga afërsia, me teledirigjim dhe me bateri elektrike. Ndërsa në anën e terroristëve serbë, të vdekur mbetën tre persona dhe u plagosën dy të tjerë.

Sipas autoriteteve të Kosovës, terroristët kanë sulmuar policinë me armë zjarri dhe raketahedhës. Ata e quajtën operacionin më të madh policor të kryer që nga lufta e vitit 1999.

Ndërkohë përmenden numra të ndryshëm lidhur me atë se sa terroristë serbë mund të kenë sulmuar drejt policisë së Kosovës. Sipas drejtorit të Policisë së Kosovës, mbi 100 persona kanë marrë pjesë aktive në sulm më 24 shtator.

Pas aksionint, një pjesë e sulmuesve bashkë me Radoiçiqin arritën të iknin. Pamjet me dron tregonin sulmuesit duke ecur në male, si dhe brenda mureve të manastirit.

Kush qëndron prapa sulmit?

Në të njëjtën ditë, policia arrestoi tetë prej sulmuesve të dyshuar. Ata ishin prangosur nën dyshimet se kishin kryer veprat penale “veprat e rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës’’, ‘’sulm kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës’’, ‘’përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës’’ dhe ‘’mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve’’.

3 prej tyre: Dushan Maksimoviq, Vladimir Toliq dhe Blagoje Spasojeviq vazhdojnë të jenë në paraburgim. Të tjerët janë liruar në mungesë të provave.

Deri më tani janë identifikuar 38 persona që kanë qenë pjesë e grupit të organizuar terrorist në Banjskë.

Në krye të këtij grupi, ditën e sulmit ishte Milan Radojiçiq, ish-nënkryetar i Listës Serbe dhe pjesë e ‘listës së zezë’ së ShBA-së. Përgjegjësinë e organizimit të këtij sulmi e pranoi pak ditë pasi që ndodhi vet Radojiçiq.

“Po i njoftoj të gjithë persekutorët vigjilentë të popullit serb, prej Kurtit e te ndihmësit e tij të shumtë të huaj, se unë personalisht i kam bërë të gjitha përgatitjet logjistike për mbrojtjen e popullit tonë kundër pushtuesit dhe ky akt i imi nuk ka asnjë karakter apo qëllim tjetër, dhe nuk ka të bëjë fare me të kaluarën time politike”, kishte thënë ai, duke iu referuar kryeministrit Albin Kurti.

I njëjti u arrestua më 3 tetor në Serbi dhe u intervistua nën dyshimet se me disa persona të panjohur, kanë kryer vepra penale që lidhen me “prodhim, mbajtje dhe trafikim pa leje të armëve të zjarrit dhe lëndëve plasëse” si dhe me “vepra të rënda kundër sigurisë së përgjithshme”. Por një ditë më pas ish-politikani u lirua nga mbajtja me vendim të Gjykatës së Lartë në Beograd. Atij iu ndalua që të kthehej në Kosovë dhe iu konfiskua pasaporta

Të njëjtin Kosova kërkoi që ta ekstradonte.

“Kjo është çfarë kërkojmë, dhe kjo është në atë çfarë partnerët duhet të na ndihmojnë të arrijmë. Presioni ndërkombëtar bëri që Serbia ta arrestojë. Ai duhet të ekstradohet në Kosovë”, kishte thënë kryeministri Albin Kurti në një intervistë më 7 tetor.

Megjithatë ekstradimin e tij e konsideroi të pamundur Beogradi zyrtar.

“Të gjitha proceset gjyqësore do të zhvillohen para gjykatave vendase”, u shpreh ministri i Jashtëm, Daçiq. Serbia dhe Kosova nuk kanë marrëveshje për ekstradim.

Autoritetet e Kosovës konsiderojnë që shteti i Serbisë është sponsor i këtij sulmi, duke e urdhëruar atë.

“Armët dhe pajisjet e tjera të përdorura në sulmet terroriste të kësaj jave janë bërë nga prodhuesit shtetërorë serbë të armëve ushtarake. Ideja se 26 SUV ushtarake dhe një arsenal i madh i prodhuar nga shteti serb hynë në Kosovë, të gjitha pa përfshirjen e qeverisë serbe, thjesht nuk është e besueshme”, pati shkruar kryeministri Kurti.

Megjithatë kjo nuk pranohet nga Serbia. Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, tha se personat e armatosur ishin serbë lokalë të Kosovës, “të cilët nuk mund të vuanin më terrorin e Kurtit”. Ai dënoi vrasjen e policit Bunjaku.

Kryeministri Kurti në një rast tjetër ka akuzuar për sulmin e Banjskës Klanin e Novi Sadit që sipas tij udhëhiqet nga ministri i mbrojtjes së Serbisë.

“Para dy dekadave në Serbi sundonte Klani i Zemunit, kurse tash vendin atij ia ka zënë Klani i Novi Sadit. Kriminelë në luftë, kriminelë në paqe; kriminelë në Serbi, kriminelë në Kosovë. Presidenti i shtetit, Aleksandar Vuçiq, porsi një capo-di-tutti-capi, ndodhet aty për të dëshmuar që ndonëse krimi e dikton shtetin, në fakt, është shteti që e dikton krimin”, shkroi Kurti në Facebook.

Armatimi, gati sa një ushtri

Grupit terrorist që hyri në Kosoë iu kap armatim që për shumëkë, në sasi ngjasonte me armatimin e një ushtrie modern.

Zolla, minahedhës, hedhës nitroglicerine, detonatorë elektrikë e shumë armë të tjera u kapën

“24 SUV, 1 automjet luftarak i improvizuar, 2 motoçikleta 4×4, 8 mina kundër personelit, 8 mina kundër tankut, 36 raketëhedhës M80 Zolja, 142 predha mortaje, 75 granata dore, 150 eksploziv dinamit, 5.5 kg eksploziv plastik, 20 kg eksploziv TNT, 9 granata pushke, 23 detonatorë elektrikë, 6 mitralozë, 1 hedhës nitroglicerine, 30 AK-47, 18 silenciatorë për AK-47, 235 karikatorë për AK-47, 6 automatikë me pamës, 3 pistoleta, 3 pistoleta me silenciatorë, 21 jelekë antiplumb, 15 dylbi nate, 1 dylbi nate termike, 3 dronë, 32 radiomarrës, 4 kamera, 5 palë këpucë taktike, 107 çanta ushtarake, 115 uniforma ushtarake, 10 mbulesa kamuflazhi ushtarake, 1 busullë ushtarake, 6 harta satelitore, 3 harta topografike, 1 telefon celular, 32 telefona të mençur, 23 maska, 20 kazma, 20 lopata, 8 sëpata, 3 motosharra, 4 sharra dore, 2 barela, 1800 kartëmonedha (euro & dinarë serb), ushqime dhe ilaqe, sasi e madhe municioni e kalibrave të ndryshëm”, thuhet në njoftimin e policisë.

Vlera e këtij armatimi sipas kryeministrit Kurti është 5 milion euro, shkruan lajmi.net.

Kosova ka argumentuar se një pjesë e madhe e armatimit është prodhuar në Serbi. Fabrika e armëve në Serbi ka pranuar se granatahedhës të konfiskuar në Banjskë janë në arkivat e saj të prodhimit.

Si reagoi perëndimi?

ShBA-ja, BE dhe i gjithë perëndimi dënuan sulmin terrorist të Banjskës. Ata kërkuan që autorët të vihen para drejtësisë. Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken kishte telefonuar presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiq, të cilit i kishte thënë se, ata që janë përgjegjës për sulmin “e që tani ndodhen në Serbi duhet të mbajnë përgjegjësi”.

Ku është arritur me hetime?

Ende asnjë hetim preliminar nuk është publikuar lidhur me sulmin terrorist të Banjskës. Prokuroria Speciale e Kosovës që është duke e hetuar këtë sulm, ka thënë se është në procesin e mbledhjes së informatave. Po ashtu edhe Zyra e Prokurorit të Lartë në Serbi ka thënë se është duke kryer hetim dhe mbledhur dëshmi kundër Milan Radoiçiqit. Prokuroria në Bosnje e Hercegovinë ka thënë për Radio Evropën e Lirë se ka pranuar një parashtresë nga institucionet e Kosovës për të hetuar origjinën e armëve të konfiskuara në Banjskë, por patën thënë se nuk ka dëshmi që armët janë të luftës së fundit në Bosnjë

BE-ja tha se Kosova ka mandat ta hetojë sulmin në Banjskë, ndërsa nga Serbia kërkoi që të bashkëpunojë pa kushte.

Po ashtu është kërkuar edhe një hetim ndërkombëtar, por që ende nuk ka ardhur

Ministri Xhelal Sveçla tha para pak ditësh se për këtë rast janë duke u bërë hetimet më të mëdha në historinë e Kosovës dhe shpejt Prokuroria duhet të dalë me rezultatet e para. Presidentja Osmani ndërkohë tha se disa shtete aleate kanë konfirmuar përfshirjen e institucioneve më të larta shtetërore të Serbisë në sulmin e Banjskës.

Në ndërkohë kryeministri Kurti akuzoi prokurorinë për neglizhencë. /Lajmi.net/