Një pjesë e lojtarëve nisin stërvitjet me Kosovën, gati për Malin e Zi

Samir Ujkani, Visar Bekaj, Atdhe Nuhiu, Milot Rashica dhe Florent Hadërgjonaj, të cilët tashmë ndodhen në Kosovë, i kanë filluar stërvitjet për dy ndeshjet e qershorit nën përkujdesjen e trajnerit të përgatitjes fizike, Thomas Richard dhe trajnerit të portierëve, Ahmet Beselica.

Fillimisht futbollistët i kanë dëshiruar mirëseardhje Florent Hadërgjonajt dhe më pas për rreth dy orë kanë punuar kryesisht në aspektin fizik.

Ata do të vazhdojnë stërvitjet edhe në ditët në vijim me lojtarë tjerë që arrijnë në ndërkohë, por stërvitjet e kompletuara do të fillojnë më 2 qershor.

Kosova do të udhëtojë drejt Podgoricës më 7 qershor për t’u përballur me Malin e Zi, para se ta vizitojë tre ditë më pas Sofjen për t’u ndeshur me Bullgarinë në dy ndeshjet e Grupit A, ku bëjnë pjesë edhe Anglia dhe Republika e Çekisë.

Këto takime janë të vlefshme për kualifikimet e Kampionatit Evropian 2020.