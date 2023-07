Një pjesë e Graçanicës si dhe zona në drejtim të Llapnasellës, Preoci, dhe Zona Industriale mbesin pa ujë të pijes

Një pjesë e Graçanicës si dhe zona në drejtim të Llapnasellës, Preoci, dhe Zona Industriale kanë mbetur pa ujë të pijes.

Kjo është bërë e ditur përmes një njoftimi për media nga KRU’’Prishtina’’.

‘’Ju njoftojmë për një defekt të ndodhur në linjën AC DN 150 tip D, me ç’rast pa furnizim me ujë të pijshëm janë një pjesë e Graçanicës si dhe zona në drejtim të Llapnasellës, Preoci, Zona Industriale. Për shkak të pozicionit të vështirë të punës, ekipet e mirëmbajtjes janë duke punuar që nga orët e hershme të mëngjesit, mirëpo afërsia me lumin Graçanka si dhe By-passimet e linjave në të kaluarën kanë shkaktuar edhe më shumë vështirësi në sanimin e problemit në fjalë’’, thuhet në njoftim.

Furnizimi me ujë të pijshëm pritet të rikthehet në orën 21:00./Lajmi.net/