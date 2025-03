Një person plagoset aksidentalisht me armën e axhës së tij në Malishevë Një i mitur është lënduar aksidentalisht me armën e axhës së tij, në Pagarushë të Malishevës, të shtunën. Në raportin 24-orësh të policisë thuhet se viktima është dërguar për tretman mjekësor. Ndërsa arma e zjarrit e llojit pistoletë është konfiskuar nga njësiti policor. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori.