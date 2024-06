Një person i maskuar i vë zjarrin Spitalit të Pejës

Spitali i Pejës ka dal mbrëmë me një njoftim të rëndësishëm për zjarrin që ka kapluar dhomën ku mbahen pajisjet e teknologjisë informative, gjatë javës së kaluar. Nga ky spital konfirmuan se zjarri është shkaktuar qëllimshëm nga një person i maskuar, por që thanë se për shkak të mos ndërhyrjes në punën e hetuesisë nuk e kanë publikuar më herët këtë informacion.

Ata e kanë cilësuar këtë sulm brutal dhe të tmerrshëm.

“Spitali i Përgjithshëm në Pejë është përballur me një sulm brutal dhe të tmerrshëm. Për dallim që dyshimet e para sipas ekspertizës fillestare ishte që zjarri u shkaktua nga ndonjë defekt elektrik, gjatë hetimeve dhe shikimit të kamerave të sigurisë u pa që zjarri u vua qëllimshem nga një përson i maskuar. Qysh në orët e para pas sulmit, pas verifikimit të incizimeve në kamerat e sigurisë, e kemi kuptuar që ishte një sulm kriminal, i qëllimshëm ndaj institucionit tonë shtetëror, por pas konsultimeve me hetuesinë, nuk e kemi publikuar menjëherë këtë informacion për të mos penguar hetimet, pasi kemi qenë të sinkronizuar në tërësi me organet e rendit”, thuhet në njoftim.

Tutje ata thanë se zjarri është lokalizuar menjëherë sepse në të kundërtën sipas tyre do të rrezikohej edhe jeta e pacientëve dhe stafit të spitalit.

“Në mengjesin e hershem të mërkures, rreth orës 02:20 pas mesnate, një person, sipas pamjeve të kamerave të sigurisë, ka hyrë me forcë në dhomën ku janë pajisjet e Teknologjisë Informative dhe i ka vënë flakën kësaj dhome. Ky akt i paprecedent ka shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe ka tronditur thellë stafin dhe pacientët tanë. Megjithatë, për fat të mirë, përveç dëmeve materiale, nuk ka pasur humbje jetësh apo humbje të dhënash. Ky sulm na ka goditur në zemër të veprimtarisë sonë dhe na ka bërë të ndiejmë pasigurinë që kjo situatë e krijuar nga aktet kriminale ka sjellë.”, thuhet tutje në njoftim.

E në ambientet ku ka ndodhur zjarri, ka pasur dokumente që nga themelimi i tij.

“Në ambientet ku ka ndodhur sulmi gjendet edhe arkiva e spitalit me plot dokumente që nga themelimi i spitalit, dhe në këtë bllok të spitalit janë të përqendruar shumica e shtretërve të spitalit. Jemi me fat që zjarri është lokalizuar shpejt, sepse përndryshe do të kishim tragjedi, ngase sulmuesi rrezikoj jetën e qindra pacientëve dhe personelit tonë”, thuhet ndër të tjera në njoftim.

Për këtë zjarr ka njoftuar edhe policia e Kosovës.

Ata e kanë cilësuar rastin si zjarrvënie, teksa nuk raportohet për të arrestuar për rastin.