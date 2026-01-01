Një person i lënduar në Pejë pas përplasjes nga një veturë
Një aksident trafiku ka ndodhur sot në qytetin e Pejës, afër fabrikës së tullave, ku një veturë ka përplasur një këmbësor. Sipas pamjeve të siguruara, i lënduari është dërguar menjëherë në emergjencë. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes për të hetuar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit. Për momentin nuk janë dhënë detaje të tjera…
