Një person i lënduar në Pejë pas përplasjes nga një veturë

Një aksident trafiku ka ndodhur sot në qytetin e Pejës, afër fabrikës së tullave, ku një veturë ka përplasur një këmbësor. Sipas pamjeve të siguruara, i lënduari është dërguar menjëherë në emergjencë. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes për të hetuar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit. Për momentin nuk janë dhënë detaje të tjera…

01/01/2026 14:03

Një aksident trafiku ka ndodhur sot në qytetin e Pejës, afër fabrikës së tullave, ku një veturë ka përplasur një këmbësor.

Sipas pamjeve të siguruara, i lënduari është dërguar menjëherë në emergjencë. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes për të hetuar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.

Për momentin nuk janë dhënë detaje të tjera rreth gjendjes së tij shëndetësore apo identitetit të personit të lënduar.

