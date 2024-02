Një person është ngujuar në “Via Ferrata” në Pejë, shërbimi i kërkim-shpëtimit ka lokalizuar vendin

Një person është ngujuar në shtegun “Via Ferrata” në Pejë.

Njoftimin për këtë e ka dhënë Shërbimi i Kërkim Shpëtimit Malor të cilët po e zhvillojnë operacionin e kërkim-shpëtimit.

“Sapo kemi pranuar një thirrje për ndihmë në njërën prej Via Ferrata-ve në Pejë. Shpëtuesit tanë së bashku me zjarrfikësit e kanë lokalizuar vendaksidentin dhe janë duke e zhvilluar operacionin e Kërkim-Shpëtimit. Për informata më të hollësishme ju njoftojmë me kohë”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/

Postimi i plotë: