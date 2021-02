Një person akuzohet për kalimin e të dhënave të Bundestagut te Rusia

Zyra e Prokurorit federal të Gjermanisë i njoftoi akuzat e spiunazhit në një njoftim për shtyp të enjten. Ajo tha se i dyshuari, i identifikuar vetëm si Jens F., punonte për një kompani që ishte punësuar për të kryer kontrolle në pajisjet elektrike nga Bundestagu, parlamenti i Gjermanisë.

Në atë rol, shtetasi gjerman dyshohet se përdori qasjen e tij për të mbledhur të dhëna dhe për t’ia kaluar “një punonjësi në Ambasadën Ruse në Berlin, i cili punon kryesisht për shërbimin sekret ushtarak rus GRU”, thuhet në deklaratë, raporton DW.

55-vjeçari besohet se ka dërguar skedarë PDF “me iniciativën e tij” me planet e ndërtesave të Bundestagut shërbimit të fshehtë rus midis fundit të korrikut dhe fillimit të shtatorit 2017. Bundestagu është i vendosur në ndërtesën e Rajshtagut në Berlinin qendror, por gjithashtu përdor disa godina të tjera.

Rusia kritikon ‘mitin’ e agresionit

Në komentet e bëra nga agjencia e lajmeve ruse Interfax, kreu i komitetit të marrëdhënieve të jashtme në Dumën e Shtetit, Leonid Sluzki tha: “Raporte të tilla në lidhje me”spiunë rusë “të kapur shërbejnë vetëm për të ushqyer një fushatë informacioni antiruse për të mbështetur mitin e agresionit të Moskës. Ai pyeti edhe pse çështja kishte dalë në dritë më shumë se tre vjet pas shkeljes së pretenduar.

Jo rasti i parë i spiunimit

Shërbimet e fshehta gjermane kanë paralajmëruar në mënyrë të përsëritur për rrezikun e spiunazhit të tentuar ose sulmeve kibernetike nga Rusia.

Në vitin 2015, sistemet kompjuterike të Bundestag-ut u vunë në shënjestër të një sulmi të hakerëve rusë.

Në tetor, BE vendosi sanksione ndaj dy zyrtarëve rusë dhe një pjese të GRU lidhur me atë incident.

Marrëdhëniet e tendosura

Akuzat e fundit për spiunim mund të rrisin tensionet midis Berlinit dhe Moskës. Lidhjet janë tashmë të tensionuara për shkak të helmimit dhe burgosjes së opozitarit rus Aleksej Navalni, i cili për muaj me radhë u mjekua në kryeqytetin gjerman vitin e kaluar.

Në një rast tjetër, një rus i akuzuar për vrasjen e një shtetasi gjeorgjian në një park të Berlinit në 2019 – si besohet me urdhër të Moskës – po përballet me procesin gjyqësor në kryeqytetin gjerman. Akuzat e spiunimit kundër Jens F. u paraqitën në një gjykatë në Berlin në fillim të këtij muaji. Gjykata ende nuk ka vendosur nëse do të hapë proces gjyqësor.

* Shënim i redaktorit: DW respekton kodin gjerman të shtypit, i cili inkurajon mbrojtjen e privatësisë së kriminelëve ose viktimave të dyshuara dhe mospublikimin e emrave të plotë në raste të tilla.