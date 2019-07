Një nga nokautet më të shpejta në UFC, Rozenstruik fiton meçin pas nëntë sekondave

Rozenstruikut iu deshën vetëm nëntë sekonda që ta nokautonte kundërshtarin e tij, Allen Crowder.

Ylli i arteve marciale arriti të shkatonte nokautin e dytë më të shpejtë në historinë e UFC, çka i befasoi edhe të pranishmit në sallë, përcjell lajmi.net.

Crowder nuk e pati fatin me vete, pasi pas vetëm katër sekondave këmba e tij rrëshqiti në dysheme dhe Rozenstruik e shfrytëzoi në maksimum këtë mundësi.

Goditja e fuqishme e këtij të fundit e la të shtritë Crowderin, të cilit iu ofrua gjyqtari t’i ndihmonte.

Rozenstruik arriti fitoren e tetë radhazi, derisa pret fituesin e meçit mes Renato Moicano dhe Chan Sung Jung për t’u përballur në raundin tjetër. /Lajmi.net/

JUST. LIKE. THAT! 😱@JairRozenstruik makes a statement in the heavyweight division at #UFCGreenville! pic.twitter.com/b4UiC7t949

— UFC Europe (@UFCEurope) June 22, 2019