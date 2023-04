Një nga krijuesit e Android dhe një aplikacioni të famshëm u vra, u godit me thikë në rrugë

Ka ndërruar jetë Bob Lee (43-vjeçar), një nga krijuesit e Android dhe aplikacionit popullor të pagesave celulare Cash App. CNN raporton se manjati i teknologjisë vdiq pasi u godit me thikë në San Francisko.

Lajmi për vdekjen e tij u konfirmua nga Josh Goldbard, drejtor i kompanisë MobileCoin ku Lee punonte. Goldbard e përshkroi Lee si “një forcë e vërtetë e natyrës”.

“Ai u krijua për botën që po krijohet tani. Ai realizoi gjithçka që i vinte në mendje, sado e çmendur të ishte”, deklaroi Goldbard. Ai njoftoi në Twitter se ka më shumë pyetje sesa përgjigje në lidhje me vdekjen e Lee.

