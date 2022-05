​Një muaj paraburgim për të pandehurin H.S, dyshohet se iu bashkua ISIS-it

Gjykata Themelore në Prishtinë ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit H.S i dyshuar për shkak të veprës penale Bashkimi apo pjesëmarrja në ushtrinë apo policinë e huaj, në formacionet e jashtme paraushtarake ose parapolicore në organizimet grupore apo individualisht jashtë territorit të të Republikës së Kosovës nga Ligji për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit.

Sipas Gjykatës, kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit H.S. e ka aprovuar gjykatësi i procedurës paraprake si të bazuar dhe të njëjtit i ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaji.

“Të pandehurit H.S. paraburgimi i është caktuar në bazë të nenit 187 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1, paragrafi 1, nënparagrafi 1.2 pika 1.2.1, dhe paragrafi 1 nënparagrafi 2.2, pika 1.2.3 të KPPRK-së. I pandehuri H.S dyshohet se me vullnet dhe vetëdije të plotë me datë 23 nëntor 2015 është nisur nga Aeroporti Ndërkombëtar ”Adem Jashari” në Prishtinës dhe ilegalisht kishte hyrë në shtetin e Sirisë në mënyrë që ti bashkohet organizatës terroriste ISIS, me këto veprime i pandehuri dyshohet se ka kryer veprën penale Bashkimi apo pjesëmarrja në ushtrinë apo policinë e huaj, në formacionet e jashtme paraushtarake ose parapolicore në organizimet grupore apo individualisht jashtë territorit të të Republikës së Kosovës. Kundër këtij aktvendimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës, përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë”, thuhet në njofitm.