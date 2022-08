Një muaj paraburgim për shqiptaren dhe italianen që ofronin marrëdhënie për 300 euro në Prishtinë Të dyshuarat klientëve potencial u merrnin nga 300 euro në këmbim të marrëdhënies seksuale me njërën nga to, apo 600 me të dyja njëkohësisht. Një 32 vjeçare shtetase shqiptare dhe një italiane 23 vjeçe, u zunë nga policia të hënën pasdite, me dyshimin se në rajonin e Prishtinës për disa muaj po ushtronin prostitucion. Ato,…