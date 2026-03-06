Një muaj paraburgim për Mossin dhe dy të tjerët për sulmin ndaj Burim Pacollit
Gjyakata Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Penale ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit G.K., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor në bashkëkryerje dhe veprën penale Kanosje, ndaj të pandehurit B.M. për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor në bashkëkryerje dhe veprën penale Posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge dhe ndaj të pandehurit A.D. për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor.
Gjyqtari i procedurës paraprake pas dëgjimit të palëve në procedurë dhe pas analizimit të shkresave të lëndës gjeti se kërkesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit është e bazuar, andaj aprovoj kërkesën e PTHP-së, për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurve G.K., B.H. dhe A.D., ashtu që të njëjtëve iu është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji, për secilin.
Gjykata vlerësoj se caktimi i masës së paraburgimit në këtë çështje penale është masë adekuate dhe konstatoi se masa e paraburgimit tani për tani është e vetmja masë për rrjedhjen e pa penguar të procedurës penale në këtë çështje juridiko – penale.
Kundër këtij aktvendimi, palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit, përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë.