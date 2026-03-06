Një muaj paraburgim për Mossin dhe dy të tjerët për sulmin ndaj Burim Pacollit

Gjyakata Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Penale ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit G.K., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor në bashkëkryerje dhe veprën penale Kanosje, ndaj…

Lajme

06/03/2026 10:50

Gjyakata Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Penale ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit G.K., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor në bashkëkryerje dhe veprën penale Kanosje, ndaj të pandehurit B.M. për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor në bashkëkryerje dhe veprën penale Posedim i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge dhe ndaj të pandehurit A.D. për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale Lëndim i lehtë trupor.

Gjyqtari i procedurës paraprake pas dëgjimit të palëve në procedurë dhe pas analizimit të shkresave të lëndës gjeti se kërkesa e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit është e bazuar, andaj aprovoj kërkesën e PTHP-së, për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurve G.K., B.H. dhe A.D., ashtu që të njëjtëve iu është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji, për secilin.

Gjykata vlerësoj se caktimi i masës së paraburgimit në këtë çështje penale është masë adekuate dhe konstatoi se masa e paraburgimit tani për tani është e vetmja masë për rrjedhjen e pa penguar të procedurës penale në këtë çështje juridiko – penale.
Kundër këtij aktvendimi, palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit, përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë.

Artikuj të ngjashëm

March 6, 2026

Miftaraj: VV me 51% te votës popullore e dërgoi vendin në...

March 6, 2026

Osmani fton në ora 13:00 liderët e partive për konsultime mbi...

March 6, 2026

Pas dhjetë vitesh një kryetar i PDK-së në kullën e Jasharëve...

March 5, 2026

Zhvillime interesante në ShBA: Trump shkarkon sekretaren e Sigurisë Kombëtare, emërohet...

March 5, 2026

Rusia u bën thirrje qytetarëve të vet të mos udhëtojnë në Kosovë

March 5, 2026

Izraeli do të sulmojë bazat nëntokësore të raketave të Iranit në...

Lajme të fundit

Miftaraj: VV me 51% te votës popullore e...

Osmani fton në ora 13:00 liderët e partive...

Pas dhjetë vitesh një kryetar i PDK-së në...

Kurti s’pranon të flasë për zhvillimet e fundit politike në Prekaz