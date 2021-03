G.K., dhe H.B., nën përdorim të forcës me mjete të rrezikshëm- thikë si dhe një qenë të racës Pit Bull i kanë detyruar dy të dëmtuar, që të veprojnë në dëm të pasurisë së tyre duke iu marrë me forcë një shumë të të hollave. Kurse a do të argumentohen këto fakte do të vlerësohet në fazat e mëtejme të procedurës penale.

Kundër këtij vendimi, pala e pakënaqur ka të drejtë ankese, në Gjykatën e Apelit, ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e shtynë ekzekutimin e tij. /Lajmi.net/