Një minutë heshtje për policët e rënë në detyrë

Gjatë ceremonisë së diplomimit të gjeneratës së 63-të të Policisë së Kosovës, është mbajtur një minutë heshtje në nderim të zyrtarëve policorë që kanë rënë në krye të detyrës. Ceremonia, e cila po mbahet në sallën “1 Tetori” në Prishtinë, ka mbledhur kadetët e rinj, familjarët e tyre dhe përfaqësues institucionalë, raporton lajmi.net Me këtë…

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06/11/2026 17:02

Gjatë ceremonisë së diplomimit të gjeneratës së 63-të të Policisë së Kosovës, është mbajtur një minutë heshtje në nderim të zyrtarëve policorë që kanë rënë në krye të detyrës.

Ceremonia, e cila po mbahet në sallën “1 Tetori” në Prishtinë, ka mbledhur kadetët e rinj, familjarët e tyre dhe përfaqësues institucionalë, raporton lajmi.net

Me këtë gjest solemn, të pranishmit kanë nderuar kujtimin dhe sakrificën e policëve që dhanë jetën në shërbim të vendit dhe në mbrojtje të sigurisë së qytetarëve.

Në mesin e policëve të rënë në krye të detyrës janë edhe heronjtë Afrim Bunjaku dhe Enver Zymberi, të cilët humbën jetën gjatë operacioneve policore në veri të Kosovës.

Kujtojmë se në këtë ceremoni po diplomon gjenerata e 63-të e Policisë së Kosovës, pjesëtarët e së cilës pritet t’u bashkohen radhëve të institucionit të sigurisë./Lajmi.net/

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