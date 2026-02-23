Një mesazh i qartë për politikën e Trump: Papa Leo zgjedh Lampedusën mbi SHBA-në
Papa Leo XIV do të kalojë 4 korrikun duke vizituar ishullin famëkeq për kalimet e migrantëve
Vatikani njoftoi këtë javë se Papa Leo XIV, kreu i parë amerikan i Kishës Katolike, do të vizitojë Lampedusën më 4 korrik, një ishull të vogël italian që për vite me radhë ka qenë një pikë hyrjeje për migrantët dhe refugjatët që përpiqen të arrijnë Evropën nga Afrika dhe Lindja e Mesme.
Ishulli është në një nga rrugët më të rrezikshme të migrimit në botë, dhe ata që arrijnë atje shpesh kanë mbijetuar një udhëtim detar jashtëzakonisht të rrezikshëm.
Papa Leo kishte shprehur më parë dëshirën e tij për të vizituar Lampedusën në një mesazh video për vullnetarët në ishull, duke thënë se ata “u kishin treguar një buzëqeshje dhe një fytyrë njerëzore njerëzve që kanë mbijetuar një udhëtim të dëshpëruar plot shpresë”.
Paraardhësi i tij, Papa Françesku, drejtoi një meshë në të njëjtin ishull në vitin 2013, në një altar të bërë nga mbetjet e anijeve të fundosura të migrantëve, pastaj hodhi një kurorë në det për të nderuar ata që humbën jetën duke u përpjekur të kalonin Mesdheun.
Vatikani konfirmoi më parë këtë muaj se Papa Leo nuk do të vizitojë Shtetet e Bashkuara këtë vit, edhe pse Zëvendëspresidenti J.D. Vance ia bëri personalisht ftesën Presidentit Donald Trump gjatë një vizite në Vatikan vitin e kaluar, sipas Time.
Ndërkohë, Trump ka njoftuar se do të organizojë “festën më të madhe të ditëlindjes në historinë e SHBA-së” këtë vit, të quajtur “Liria 250”, për të shënuar 250 vjet pavarësi amerikane. Ndër ngjarjet e planifikuara janë një ndeshje UFC, një garë rrugore e Serisë IndyCar nëpër Uashington, D.C., dhe një ngjarje sportive katër-ditore për nxënësit e shkollave të mesme.
Vizita e Papa Leo vjen pas një viti marrëdhëniesh të tensionuara midis Vatikanit dhe administratës Trump për shkak të masave të SHBA-së ndaj emigrantëve, kundër të cilave Papa është shprehur vazhdimisht.
Përpara se të bëhej papë, Kardinali i atëhershëm Robert Prevost kishte lëshuar disa mesazhe kritike ndaj politikave të Trump dhe Vance.
Në fjalimin e tij të parë publik, Papa Leo theksoi angazhimin e tij ndaj dinjitetit të emigrantëve, duke vënë në dukje se çështja ishte personale për të, pasi ai vetë ishte pasardhës i emigrantëve.
“Në një botë të errësuar nga lufta dhe padrejtësia, edhe kur gjithçka duket e humbur, migrantët dhe refugjatët mbeten lajmëtarë shprese”, shkroi Papa Leo në një mesazh për Ditën Botërore të Migrantëve dhe Refugjatëve vitin e kaluar.
Në shtator, ai kritikoi hapur politikat e Trump ndaj migrantëve, duke vënë në pikëpyetje nëse një trajtim i tillë ishte në përputhje me mësimet e Kishës Katolike.
“Dikush që thotë se është kundër abortit, por mbështet trajtimin çnjerëzor të migrantëve në Shtetet e Bashkuara – nuk e di nëse kjo mund të quhet ‘pro-jetë’”, u tha Papa gazetarëve jashtë rezidencës së tij në Castel Gandolfo.
Papa Leo përsëriti mbështetjen e tij për migrantët në tetor 2025, kur Çikago, qyteti i tij i lindjes, u bë një pikë e nxehtë në fushatën e deportimit të Trump.
“Ju qëndroni me mua, unë qëndroj me ju – dhe Kisha do të vazhdojë të qëndrojë me migrantët”, tha Papa pasi u takua me një grup peshkopësh amerikanë dhe udhëheqësish katolikë që kishin shprehur shqetësim për deportimet masive.
Në dhjetor, Papa zëvendësoi Kryepeshkopin e Nju Jorkut, Kardinalin Timothy Dolan – një mik i ngushtë i Trump – me pasardhësin e tij, Peshkopin Ronald Hicks, i njohur për pikëpamjet e tij pro-emigrantëve.
Në nëntor, Hicks mbështeti një deklaratë të Konferencës së Peshkopëve Katolikë të Shteteve të Bashkuara (USCCB) që shprehu kundërshtim ndaj “deportimeve masive pa dallim të njerëzve”.
Vendimi i Papa Leos erdhi vetëm disa ditë pasi ai hodhi poshtë ftesën e Trump për t’u bashkuar me të ashtuquajturin “Komitet për Paqe”, një iniciativë amerikane që synonte “rindërtimin e Gazës dhe zgjidhjen e konflikteve botërore”.
Një deklaratë e Vatikanit tha se kishte “disa çështje kritike” me iniciativën.
Kardinali Pietro Parolin, sekretari i shtetit i Vatikanit, i tha Vatican News:
“Një nga shqetësimet tona është se kriza të tilla në nivel ndërkombëtar duhet të zgjidhen kryesisht nga Kombet e Bashkuara, jo nga shtetet individuale”.