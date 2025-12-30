Një mashkull dhe një femër u gjetën pa shenja jete në një villë në Pejë – Prokuroria jep detaje
Njuë rast i rëndë ka ndodhur sot në rrugën e KFOR-it në Pejë, në një vilë.
Aty janë gjetur pa shenja jete dy të rinj, një vajzë dhe një djal shkruan lajmi.net.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në Pejë, Fadil Gashi, i cili ka bërë të ditur se rasti është duke u trajtuar nga njësitet përkatëse policore.
Shkaqet e vdekjes ende nuk dihen, ndërsa hetimet janë duke vazhduar në koordinim me prokurorinë kompetente.
Në lidhje me rastin, detaje ka dhënë zëdhënësi i Prokurorisë Themelore në Pejë, Shkodran Nikçi.
Ai ka thënë se në vendngjarje është Kryeprokurorja e Prokurorisë Themelore të Pejës, Prokurorja e Krimeve të Rënda dhe hetimet rajonale si dhe të gjitha njësitet relevante policore.
“Aty janë dy viktima të pajetë, një mashkull dhe një femër. Njëkohësisht janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore në vendin e ngjarjes për të sqaruar rrethanat dhe shkaqet e vdekjes së tyre, dhe njëkohësisht është duke ardhur Mjekësia Ligjore për tërheqjen e trupave të pajetë. Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, do të bëhet autopsia, për momentin janë siguruar prova”, ka thënë Nikçi. /Lajmi.net/