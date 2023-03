“Një mal” me të arrestuar për drogë në Tiranë, 20 persona përfundojnë në pranga

Në operacionin anti-drogë të koduar “Harta”, në Shqipëri janë arrestuar 20 persona të dyshuar për shpërndarje të drogës, kryesisht afër shkollave të mesme dhe lokaleve të natës në Tiranë.

Kështu tha drejtori i policisë së Tiranës, Tonin Vocaj, i cili shtoi se të arrestuarit janë pjesë e dy grupeve kriminale, të cilët komunikonin me mesazhe të koduara dhe përdornin automjete të transportit publik për të shmangur kontrollet e policisë.

Gjatë këtij operacioni u sekuestruan dy kilogramë e 120 gramë kokainë, 300 doza kanabis, 130 doza heroinë, rreth 7 mijë euro para të gatshme dhe 11 automjete.

Mes të arrestuarve janë edhe tri gra, ndërkohë policia ka shpallur në kërkim katër persona të tjerë.

Raporti i fundit i Instituti të Shëndetit Publik tregon se 5-7 për qind e personave të moshës 15-18 vjeçe kanë eksperimentuar me kanabisin, rreth 4 për qind e tyre me ekstazi, mbi 1 për qind me heroinë dhe rreth 2-3 për qind e të rinjve kanë eksperimentuar me kokainë.

Në këtë raport drogat u janë ofruar më shumë se 8 për qind të të rinjve në mjediset e shkollave.