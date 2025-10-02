Një kosovare në mesin e të ndaluarve nga Izraeli në flotën “Globale Sumud”

02/10/2025 20:06

Aktivistja Albulena Fazliu, është në mesin e aktivistëve të ndaluar nga Ushtria e Izraelit. Ajo ishte pjesë e flotës “Globale Sumud”, që synonte të dërgonte ndihma në Gaza.

Flota u ndalua të mërkurën nga Ushtria e Izraelit. Qindra aktivistë janë ndaluar.

“Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist”, i ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që të kërkojë nga Izraeli lirimin e Fazliut. Fazliu jeton në Gjermani.

“Ndër aktivistët/et nga 40 vende të botës që kanë mësyrë të hapin korridor humanitar, është edhe Albulena Fazliu. Albulena është refugjate e luftës nga Kosova në Gjermani e cila tashmë është kidnapuar nga Izraeli. Shteti i Kosovës duhet të kërkojë menjëherë që Izraeli ta lirojë Albulenën dhe aktivistet e aktivistët tjerë dhe njëherë e mirë të marrë pozicion politik dhe të thërrasë për ndalim të shfarosjes së popullit palestinez nga Izraeli. Shteti dhe shoqëria jonë duhet të qëndrojnë krah Albulenës, popullit palestinez dhe gjithësecilës/it që është duke u angazhuar që Palestina të jetojë, dhe të jetojë e lirë”, ka njoftuar “Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist”.

