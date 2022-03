Një koncert për Ukrainën, këta janë të famshmit që do të performojnë

Gregory Porter dhe Snow Patrol janë konfirmuar gjithashtu për eventin Concert For Ukraine, i cili zhvillohet të martën më 29 mars.

Në një deklaratë, Cabello, e cila u bë e famshme si anëtare e grupit të vajzave Fifth Harmony përpara se të niste karrierën e saj solo, u tha fansave se “ne të gjithë kemi përgjegjësi” për të ndihmuar.

Ku do të shkojnë donacionet?

ITV, STV dhe Livewire Pictures kanë bashkuar forcat me Komitetin e Emergjencave të Fatkeqësive (DEC) dhe grupin mediatik dhe argëtues Global për të organizuar eventin dy-orësh, e cila do të kombinojë shfaqje muzikore nga Sheeran dhe yjet e tjerë, si dhe filma të shkurtër që njohin ngjarjet në vazhdim. përpjekjet për ndihmë dhe vështirësitë me të cilat përballen ata që janë prekur nga konflikti.