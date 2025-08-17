Një javë prej vrasjes së tre personave në Gjilan, Mefail Shkodra me djemtë ende në arrati
Një javë prej vrasjes së tre personave në Gjilan, Mefail Shkodra me djemtë ende në arrati
Sot shënohen një javë qëkur në Gjilan humbën jetën tre persona pas disa të shtënave me armë që dyshohet se ndodhën si shkak i fajdeve.
Të dyshuarit kryesor për rastin janë Mefail Shkodra, i njohur për organet e rendit, së bashku me dy djemtë e tij, Engjullin dhe Edonisin.
Policia e Kosovës nuk ka arritur t’i lokalizoj ende ata por ka thënë se po punon në këtë drejtim.
“Po punohet intensivisht lidhur me rastin që keni pyet. Në momentin që ka zhvillime të reja që lidhen me këtë rast menjëherë do të ju njoftojmë”, thuhet në përgjigjen për Dukagjinin nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjilan.
Pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve, të tre ende gjenden në arrati.Policia e rajonit të Gjilanit u deklarua se kanë ndërmarrë masa të shtuara për lokalizimin dhe arrestimin e tre të dyshuarve.
Mes të tjerash, nga policia kanë apeluar edhe përmes mediave që kushdo që ka informacione për ta, të kontaktojë policinë.
Viktimat nga ky krim i rëndë janë Selami dhe Edmond Hasani, babë e bir dhe Abedin Hoxha.