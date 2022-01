Një javë pas ditëlindjes Bora pranon një buqetë me lule nga ky person

Moderatorja shqiptare festoi ditëlindjen me 9 janar duke organizuar dy festa me familjarë, miqë e kolegë, shkruan lajmi.net.

Ditëlindja e saj kishte akoma kuriozitet më të madh sidomos pas historisë së saj me Donaldin, ku atij iu dërgua po at ditë parashuta me datën e ditëlindjes së saj.

Por ajo nuk mjaftoi që ti acaronte raportet e tij me Trixën e cila u tregua shumë mendjehapur duke e parë si shumë normale.

Teksa ata shijojnë lidhjen brenda shtëpisë së famshme edhe Bora në anën tjetër po shijon jetën e saj si beqare.

Madje në intervistat e fundit ajo ka treguar se nuk po vuan dhe se ndihet shumë e përmbushur dhe e rrethuar me dashuri.

E këtë e kanë dëshmuar në vazhdimësi miqtë e saj të cilët e duan shumë Borën dhe nuk hezitojnë ta shprehin publikisht.

Së fundmi ajo është surprizuar nga Erlado Rexha, themeluesi i “Revistës Who” i cili i dhuroi një buqetë me lule me një kartolinë me fjalë të bukura./Lajmi.net/